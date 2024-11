Ilrestodelcarlino.it - I monologhi della ’Spettacolare’. Francesca Reggiani

Stasera alle 21 prosegue la stagione al teatro comunale di Rio Saliceto conin "Spettacolare". Sul palco una lunga carrellata didal vivo e in video dove l’attrice propone, attraverso maschere di repertorio ma anche nuovi personaggi, un’articolata analisisocietà contemporanea e di tematiche che riguardano i sentimenti, l’amore e la vita di coppia. Fortemente (auto)ironica, fine osservatrice di costumi e caratteri, lafa del buonsenso l’ago di una bilancia che finisce sempre per pendere dal lato dell’assurdo, in un paese nel quale "la vita reale lascia sempre più spazio a quella da reality" e "gli schermi dei televisori sono sempre più piatti perché dentro non c’è niente". Lo show si snoda attraverso folgoranti, stand up e rapide incursioni di personaggi dello spettacolo e dell’informazione, nuovi "maîtres à penser" di una società mediatica svuotata di senso e di valori.