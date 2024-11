Top-games.it - I 5 migliori giochi per Halloween su PS4

su PS4 non si fa aspettare e arrivano i 5per farvi tremare di paura!Ogni anno la stessa storia, dolcetto o scherzetto? In Italia ormai è diventata una festa affermata da diverso tempo, mentre in America lo è sempre stata, oggi parliamo deiperdisponibili su PS Store.Al primo posto troviamo Medievil a 14.99€Sicuramente il remake più voluto da tutti gli appassionati di Medievil, una grafica tutta nuova e la stessa impressionante atmosfera lugubre ma allo stesso tempo divertente, del titolo originale.Noi di Top Games non ci faremo scappare l’occasione di prendere questo gioco pera un prezzo davvero stracciato.Al secondo posto un altro remake, Resident Evil 2 Deluxe Edition a 19.99€Un altro titolo proveniente dal passato è qui per spaventarci e farci correre in unpieno di scoperte tenebrose.