Highlights e gol Verona-Inter 0-5 | Serie A 2024 2025 VIDEO

Leggi su Sportface.it

Glie le azioni salienti di0-5, match della tredicesima giornata di. A segno Correa al 17?, doppietta di Thuram al 22? e al 25?, de Vrij al 31? e Bisseck al 41?. In classifica nerazzurri momentaneamente al comando con 28 punti, due in più del Napoli impegnato domani in casa con la Roma. Gialloblù fermi a quota 12 al 13° posto insieme al Parma, che giocherà stasera in casa con l’Atalanta.e gol0-5:) SportFace.