Hernanes | Inter tra le migliori in Europa! Un problema in Italia

Il profetaha giocato per diverse squadre in Serie A, tra cui l’. Su Sport Mediaset l’ex centrocampista dà un parere sul campionato attuale. LIVELLO – La Serie A appassiona particolarmente il profeta: «Mi sto divertendo molto a vedere questo campionato perché le squadre giocano davvero bene, segno che il calciono è migliorato. Tutte le squadre di testa sono decisamente forti e vi spiego perché. L’è una di quelle che giocano meglio ine non solo in: due anni fa ha fatto la finale di Champions League e l’anno scorso è uscita solo per la famosa partita con l’Atletico. E’ una squadra che gioca ancora bene, i calciatori sono più o meno gli stessi eppure i risultati e le prestazioni sono meno incisive. E questo è soprattutto perché le avversarie sono migliorate tanto, sono salite di livello».