Ilgiorno.it - Gus Gus cerca solo una casa di coccole

Per Gus Gus la giornata ideale è al fianco del suo umano a farsi fare le. Questa è la felicità per il gatto di 9 anni arrivato nel rifugio dell’Enpa di Monza un mese fa. Si è fatto subito notare per la sua dolcezza e tranquillità. "Ben vengano i bambini, purché rispettosi di questo bel gattone che ha di voglia giocare ed essere coccolato", precisano i volontari. Se siete certi di essere i compagni ideali di questo dolcissimo gattone potete scrivere a [email protected] . Normalmente il rifugio di Via San Damiano 21 è aperto al pubblico tutti i giorni dalle 14.30 alle 17.30.