Viterbotoday.it - Gli agricoltori possono uccidere i cinghiali in difesa di terreni e colture

Leggi su Viterbotoday.it

Lotta al cinghiale, la Regione Lazio ha approvato il Piano regionale interventi urgenti per la Gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nel territorio regionale. Ok con delibera di giunta al Priu, già inviato ad agosto all'Ispra e al Cerep per il parere obbligatorio ed è.