Ilgiorno.it - Gallarate, prelievi milionari con le carte di credito per giocare alle slot: il questore chiude quattro sale

(Varese), 23 novembre 2024 –fra bar esono state chiuse daldi Varese per una serie di illeciti che hanno determinato una sospensione dell’attività dai 15 ai 30 giorni. Gli esercizi pubblici sanzionati si trovano a(due), Somma Lombardo e Arsago Seprio. Il provvedimento è arrivato al termine di un’attività d’indagine della Divisione polizia amministrativa della Questura e del comando della Guardia di Finanza di. Gli approfondimenti L’inchiesta è in effetti nata proprio da una serie di approfondimenti di quest’ultima, che nel corso di una serie di controlli di routine aveva avuto modo di riscontrare una situazione di illiceità, dovuta al fatto che in quegli esercizi pubblici i gestori utilizzavano il dispositivo Pos, per i pagamenti elettronici, in totale violazione della normativa bancaria, consentendo in sostanza ai giocatori privi di contante di prelevare soldi “strisciando” la carta dio di debito, in modo da permettere a loro di proseguire nell’attività di gioco anche quando avevano finito i contanti, in tal modo favorendo irregolarmente l’attività di gioco, con conseguente aumentato guadagno.