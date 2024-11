Superguidatv.it - Francesco Cicchella a Verissimo: “Guardo il cielo e parlo con mio padre” | Video Mediaset

Leggi su Superguidatv.it

ha ribadito – come già detto precedentemente – che è solito guardare ile parlare con suoha poi parlato del rapporto con la madre, della sua vita privata e professionale. Grazie a lui Silvia Toffanin ha mandato in onda la sua imitazione di Achille Lauro e ricordato l’appuntamento con This is me per mercoledì sera.