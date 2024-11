Ilrestodelcarlino.it - Foto in mostra a Villa Mussolini

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Vernissage ieri pomeriggio a Riccione per la‘Jacques Henri Lartigue e André Kertész - Maestri dellagrafia moderna’. Gli scatti dei due pionieri dellagrafia moderna potranno essere ammirati in anteprima nazionale nelle sale disul Lungomare della Libertà fino al 6 aprile 2025. L’esposizione è un’occasione unica per immergersi nel mondo dei due apprezzati artisti autodidatti attraverso un accattivante viaggio tra cento inediti e iconici scatti, che mettono a confronto e in parallelo i due guru dellagrafia.