Formula1 Leclerc | Problemi con le gomme in temperatura

Roma, 23 nov. (askanews) – Glaciale Charlesal termine delle qualifiche a Las Vegas. Il monegasco partirà quarto in griglia.”Peccato, abbiamo un passo gara molto molto buono ma è stato un disastro mandare inle, non ho mai trovato la strada, giusta; Carlos riusciva a trovare la finestra in breve tempo, e infatti in qualifica ha pagato”. Però per la gara il ferrarista sa che sarà molto diverso, visto che partirà quarto davanti a Max Verstappen e alle McLaren di Norris e Piastri: “Il Mondiale Costruttori? Dobbiamo stare davanti come negli ultimi weekend, qui non sarà facile per nessuno perché ci aspettiamo cali in gara anche se è difficile capire perché. A volte dovevo abbassare la mia velocità di 10 km/h ma arrivavo senza più anteriore alla Curva 1. Comunque, per il Mondiale partire secondo e quarto non è male”.