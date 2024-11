Napolipiu.com - Fonseca: “Conte è un killer, può vincere lo scudetto. Ranieri è mio padre calcistico”

L’ex attaccante uruguaiano si racconta tra passato e presente, svelando anche un recente problema di salute che lo ha quasi portato alla morte.Il doppio ex di Napoli e Roma, Daniel, ha rilasciato un’intervista esclusiva al Corriere dello Sport alla vigilia del big match del Maradona. “Guardo sempre le partite del campionato italiano. Del Napoli del mio amico Antonio”, ha rivelato l’ex attaccante uruguaiano.Parole al miele per Claudio, suo mentore: “È il mio: da lui ho imparato molto e con lui sono maturato molto. È stato fondamentale per me e i miei approcci con il calcio italiano”. Un rapporto speciale nato a Cagliari: “Mi ha voluto quando avevo 21 anni, ha creduto in me e ha avuto tanta, tanta pazienza. I primi sei mesi sbagliavo tutto, non riuscivo a tirare neanche in porta”.