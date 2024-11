Calcionews24.com - Fofana: «Non abbiamo rischiato, è stata una partita a scacchi, con poco spettacolo»

Le parole di Youssouf, centrocampista del Milan, dopo il pareggio ottenuto dai rossoneri in casa contro la Juve Youssoufha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio del Milan contro la Juve. Di seguito le parole del centrocampista rossonero. POCHI RISCHI – «Se l’allenatore lo ha detto, sono d’accordo. Per me èuna .