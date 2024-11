Pisatoday.it - Festa agli Arsenali Repubblicani per i neo diciottenni pisani

L’amministrazione comunale di Pisa ha festeggiato ieri i giovaniche hanno compiuto 18 anni nel corso del 2024. Un 'battesimo civico', che il Comune ha organizzato per il sesto anno, per celebrare uno dei traguardi più significativi e importanti della vita, quello in cui si diventa.