Parmatoday.it - Ferie non godute, storica sentenza del Tribunale di Parma: rimborsi fino a 10mila euro per i precari

Leggi su Parmatoday.it

Unadestinata a fare storia nel mondo dei prof. Ildi, con il provvedimento n. 904/24 del 21 novembre 2024, ha sancito un principio fondamentale per i docenti a tempo determinato: la sospensione delle lezioni non può essere equiparata automaticamente a, se non.