Ilrestodelcarlino.it - Fanano, 75enne trovato morto: ipotesi caduta

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Modena, 23 novembre 2024 – Unha perso la vita a Canevare, frazione di, sull’Appennino, per una dinamica traumatica. Non è ancora chiaro se il decesso sia stato causato da unao dopo che ilè stato colpito da un ramo. Il cadavere dell’anziano è stato rinvenuto accanto ad un albero e al momento restano in piedi entrambe le. Accanto al corpo, infatti, era presente un ramo, ma non è chiaro se lo stesso abbia colpito o meno l’anziano. Sul posto i carabinieri ed i vigili del fuoco.