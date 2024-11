Cataniatoday.it - "Fai uscire il bambino o ti ammazzo", 39enne minaccia la ex moglie: arrestato

Leggi su Cataniatoday.it

Unè statodai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. I militari sono intervenuti in viale Bummacaro, nel quartiere Librino, in soccorso di una donnata dall'ex marito che pretendeva di entrare nell'appartamento. Giunti sul posto hanno trovato sul.