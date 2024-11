F1 qualifiche GP Las Vegas replica in chiaro | orari programma e come seguirla

Leggi su Sportface.it

La F1 è impegnata nel ventunesimo e terzultimo appuntamento della stagione 2024: il Gran Premio di Las. Gli Stati Uniti ospitano per la terza volta il Circus, che nei mesi passati ha fatto tappa a Miami e ad Austin. L’evento a Lasè stato introdotto solo lo scorso anno, con la città che ospita il paddock tra le strade più celebri. Le venti monoposto sfrecciano infatti tra le costruzioni più celebri della zona: dal Venecia Hotel, al Caesar Palace, per poi passare davanti a The Sphere.VAI ALLA DIRETTA TESTUALE In una venue particolare ed eccentrica, la F1 si prepara alle, inper sabato 23 novembre, alle ore 07:00 italiane. La sessione sarà trasmessa in diretta e visibile a tutti gli abbonati Sky, ma nel corso della giornata verrà riproposta in. Il canale di Tv8 mette infatti a disposizione una, che avrà inizio alle 14:00.