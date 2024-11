F1 Pagelle qualifiche GP Las Vegas 2024 | Russell conquista una meritata pole la Ferrari c’è

Leggi su Sportface.it

Georgepartirà inposition nell’edizionedel GP di Las. La Mercedes si conferma molto competitiva sul giro veloce, con il pilota britannico che è riuscito sempre a essere tra i migliori per tutto il corso della giornata. Buone indicazioni anche dalla, che limita i danni, partendo rispettivamente in seconda e quarta piazza con Sainz e Leclerc e ora può puntare a far bene in gara visto il passo mostrato durante le libere. Meno bene le due McLaren, con Norris 6° e Piastri 8°. Davanti a loro c’è Verstappen, che partirà proprio in terza fila accanto al rivale per il Mondiale.LA GRIGLIA DI PARTENZA AGGIORNATALA REPLICA DELLEVERSTAPPEN CAMPIONE A LASSE. TUTTE LE COMBINAZIONI George: Voto 9 – Il pilota britannico è fin qui il vero protagonista di questo fine settimana in Nevada.