F1 Max Verstappen | Non abbiamo un’ala specifica per Las Vegas Soddisfatto della mia qualifica

Maxlimita i danni e si piazza in quinta posizione al termine delle qualifiche per il Gran Premio di Las2024, terzultimo capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. L’olandeseRed Bull, distante quasi mezzo secondo dalla pole position di George Russell (Mercedes), ha centrato comunque un obiettivo importante precedendo in griglia il suo unico inseguitore in classifica generale Lando Norris e mettendosi nelle condizioni di poter chiudere i conti già domani con due gare di anticipo.“Nonda basso carico, che verrebbe utilizzata a Monza e qui. Questo è qualcosa che ovviamentedeciso di fare fin dall’inizio. Già da tre annidel genere ci manca, per ragioni di budget cap. Forse è qualcosa che dobbiamo riconsiderare, perché sento che non è proprio efficiente correre in questo modo“, dichiara il tre volte campione del mondo.