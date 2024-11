Laverita.info - Esenta asmatica dalla mascherina: colpevole

Il dottor Santi, dopo aver curato i pazienti ed essere stato sospeso dall’Ordine perché non vaccinato, è stato condannato dai giudici di Imperia per aver sollevato una giovane dall’obbligo di Dpi. Eppure, per le stesse accuse, a Forlì era già stato assolto: un’assurdità.