Erdogan, 'coraggioso atto del Cpi ridà fiducia a giustizia'

Secondo il presidente turco, Recep Tayyip, il mandato di arresto emesso dalla corte penale internazionale contro Netanyahu e Gallant e un" ed è "importante per recuperare ladell'umanità nel sistema della. Secondo, citato dall'agenzia Anadolu, le organizzazioni internazionali e i media internazionali, infatti, "chiudono un occhio sui crimini contro l'umanità" commessi in Palestina, in Libano e altrove. "Il sangue dei martiri e dei feriti in Palestina ricade non solo sugli assassini, ma anche sui chi non fa nulla per fermarli", ha dichiarato ancora il presidente turco.