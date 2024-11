Europa.today.it - Entella-Campobasso, probabili formazioni: le scelte di Gallo e Braglia

Leggi su Europa.today.it

Meno uno alla sfida tra due squadre in grande forma e pronte a darsi battaglia per continuare la propria striscia di imbattibilità. L'non perde da nove giornate ed è terza in classifica dopo il blitz in Sardegna con la Torrese. Ilnon conosce la parola sconfitta addirittura da.