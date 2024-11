Quotidiano.net - Eni vara lo scafo di Nguya Flng per il gas in Congo

Enilodell'unità galleggiante di produzione di gas naturale liquefattonel cantiere navale Wison di Nantong, in Cina. Le attività di completamento disono già progredite all'80%, mentre le tempistiche complessive della fase 2 - dall'aggiudicazione del contratto per laall'avvio - ammonteranno a meno di 3 anni, facendo leva sull'approccio del gruppo petrolifero italiano che consente l'esecuzione delle attività di ingegneria, costruzione ed esecuzione contemporaneamente per sviluppare nuovi progetti in tempi rapidi. La nuovaavrà una capacità di liquefazione di 2,4 milioni di tonnellate l'anno (mtpa) e si affiancherà all'attualeTango, operativa da fine 2023 con una capacità di 0,6 mtpa, portando la capacità totale di liquefazione del progettoLng a 3 mtpa entro la fine del 2025.