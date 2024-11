Lanazione.it - Emorragia dopo una caduta in casa. Addio al ristoratore Sergio Cardini

Si dice che a volte basta un attimo, nei momenti e nei luoghi più impensabili.strettoiese conosciuto in tutta la Versilia, una volta conclusi gli impegni nell’hotel che gestiva e in cui viveva da 15 anni, stava per prendere l’ascensore per salire in. Il classico gesto ripetuto centinaia di volte Ma è scivolato e quella che sembrava una banalegli ha procurato invece un’che non gli ha lasciato scampo., che avrebbe compiuto 73 anni tra pochi giorni, si è spento all’ospedale Versilia. Con un ultimo gesto di generosità che rispecchiava il suo carattere visto che l’espianto del fegato, delle cornee e di altri tessuti daranno una speranza ad altre vite. Così avrebbe volutoe così hanno deciso, anche se distrutte dal dolore, la moglie Maria Giulia e la figlia Arianna.