Ilgiornaleditalia.it - Edilizia, Conflavoro al governo: “Velocizzare iter normativo per superare monopolio cassa edile”

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Parte da Lucca il tour nazionale diCostruzioni per dire stop all’obbligo dellaSala gremita di costruttori edili a Lucca nella prima tappa del tour nazionale diCostruzioni per illustrare la richiesta fatta al: una modifica normativa per liberalizzar