È iniziata l' assemblea costituente del M5s

AGI - Al Palazzo dei Congressi per 'Nova' prende vita l'del Movimento 5 stelle. Già dalle 13 si era formata la fila per l'accredito dei partecipanti a quello che si preannuncia come un passaggio cruciale per il futuro di un'intera comunità. Sono 88943 gli iscritti che fino alle 15 di domenica potranno esprimersi online sui 18 quesiti che daranno forma al 'Movimento del futuro'. Ad attirare principalmente l'attenzione degli osservatori c'è il ruolo del Garante, attualmente Beppe Grillo, il tetto ai due mandati e soprattutto la collocazione politica e le conseguenti possibili alleanze. A proposito di Grillo, ancora non sono state ufficializzate le sue intenzioni sulla partecipazione o meno. Giuseppe Conte ha già premesso che non si tornerà al passato e che, se non dovesse passare la sua linea, sostenuta da tutti i big, è pronto a farsi da parte.