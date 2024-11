Salernotoday.it - E' il giorno di Sassuolo-Salernitana: la probabile formazione dei granata

Leggi su Salernotoday.it

"Fare punti, fare risultato". Colantuono ha messo in fila le necessità della, quintultima in classifica, e le ha consegnate prima alla tattica e poi alla squadra. Un po' ha mischiato le carte in conferenza stampa e ha lasciato intendere che potrebbe ritoccare all'ultimo istante.