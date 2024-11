Dov’è Alessia Zuso? Si cerca anche col cane molecolare Dikra

Leggi su Dayitalianews.com

? Sono ore di angoscia quelle che stanno vivendo i familiari di, la 19enne scomparsa ieri mattina da Novara.E inquieta la discesa in campo per le ricerche di, ildella polizia locale di Trecat, centro poco distante da dove la ragazza è svanita nel nulla.Ieri le ricerche si sono concentrate nella periferia ovest della città, intorno all’alveo del torrente Agogna e ai boschi che lo circondano. E’ la zona dove è stata ritrovata l’auto di, parcheggiata vicino al canile municipale.Nelle ricerche, che al momento sono senza esito, è stato utilizzatoun elicottero dei Vigili del fuoco di Malpensa. Intanto, disi sa che frequentava con assiduità una palestra vicino a casa, che nel 2023 aveva perso per un malore improvviso il papà di 54 anni e che nella scorsa estate aveva superato l’esame di maturità scientifica all’Istituto Pascal di Romentino.