Leccotoday.it - Dopo le statue di Olindo e Rosa, Nicolò Tomaini espone "La grande illusione"

Leggi su Leccotoday.it

Nove mesiil blitz di Erba con lediche fece molto discutere a livello nazionale, l'eclettico artista lecchesetorna a esporre. E questa volta lo fa in una mostra "ufficiale" e dirichiamo inaugurata ieri in Toscana, per la precisione a.