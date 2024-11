Feedpress.me - Doping: 6 anni di stop alla fondista keniana Emmaculate Anyango

L’atleta, che a gennaio ha fatto registrare la seconda miglior prestazione mondiale sui 10.000 metri, è stata sospesa per seiper, ha annunciato l’Athletics Integrity Unit (AIU). L’atleta 24enne è risultata positiva al testosterone e all’eritropoietina (EPO) in quattro occasioni tra febbraio e giugno 2024, ha dichiarato l’AIU in un comunicato . L’atleta.