Sport.quotidiano.net - DOMANI ’EL DIABLO’ RICEVERA’ L’ABBRACCIO DEL PALADOZZA. Esposito, che show per il suo libro: "Ringrazio anche chi mi ha odiato»

Leggi su Sport.quotidiano.net

Un vero bagno di folla per Vincenzo "El Diablo". La Sala Blu dell’Sg Fortitudo non è bastata a contenere affetto e partecipazione per quello che in due anni in casacca Effe, prima dell’esperienza in Nba, è diventato una vera icona biancoblù. Ieri sera alla presenza di tanti ex compagni di squadra e della dirigenza al completo della Fortitudo, presidente Stefano Tedeschi, è stato presentato ilautobiografico di. Prima la proiezione del filmato "FantasciEnzo" con le immagini dei momenti più belli del giocatore con la canotta della Fortitudo, poi a seguire la presentazione delalla presenza di tanti ex compagni di squadra come Pilutti, Fumagalli, Sciarabba e Alessandro Romboli. "tutti i miei compagni di squadra, che mi hanno aiutato e sopportato – ha dettoquasi tutti i miei allenatori.