Palermotoday.it - "Disarmiamo il patriarcato", vittime di abusi in testa al corteo contro la violenza sulle donne

Leggi su Palermotoday.it

illadi genere", con questo striscione inè partito da piazza Indipendenza a illaorganizzato dal movimento Non una di meno, in vista del 25 novembre, la giornata nazionale per l'eliminazione della