Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Verona-Inter 0-0: al via il match LIVE

Leggi su Calciomercato.it

La sfida tra nerazzurri e gialloblu apre la tredicesima giornata diA dopo la sosta per le NazionaliL’attesa è finita: dopo la sosta del campionato per gli impegni delle Nazionali (l’ultima fino al prossimo marzo), laA riapre i battenti e lo fa con i campioni d’Italia in carica. La tredicesima giornata si apre infatti con. Una sfida che mette in palio punti importanti per la corsa scudetto e per la lotta salvezza, con i nerazzurri che non vogliono compiere passi falsi in attesa dei due bigdi giornata: Milan-Juventus e Napoli-Roma.A,: segui la cronaca(Lapresse) – calciomercato.itSenza Hakan Calhanoglu, infortunatosi con la nazionale turca, Simone Inzaghi ritrova Carlos Augusto sulla fascia sinistra e opta per un mini turnover in vista dell’impegno di Champions League contro il Lipsia.