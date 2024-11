Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Parma-Atalanta: segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Tardini’ tra i gialloblu di Pecchia e i nerazzurri di Gasperini in tempo realeIlospita l’nel terzo e ultimo anticipo del sabato valido per la tredicesima giornata del campionato diA. Una sfida tra due formazioni reduci da un successo prima della pausa per le Nazionali che saràdall’arbitro Manganiello della sezione di Pinerolo.Pecchia e Gasperini, allenatori di(LaPresse) – Calciomercato.itI nerazzurri di Gian Piero Gasperini sono, insieme alla Fiorentina, la squadra più in forma in Italia con una striscia di sei vittorie di fila iniziata con la goleada contro il Genoa e prota contro Venezia, Verona, Monza, Napoli e Udinese. Lo scopo è quello di conquistare altri tre punti per continuare a cullare il sogno scudetto e prepararsi al meglio alla sfida di martedì in Champions League contro lo Young Boys.