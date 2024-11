Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Milan-Juventus 0-0: fase di studio in avvio – LIVE

Calciomercato.it vi offre il big match del ‘Meazza’ tra i rossoneri di Fonseca ed i bianconeri di Thiago Motta in tempo realeIle lasi affrontano a San Siro nel secondo anticipo valido per la tredicesima giornata del campionato diA. Una super sfida dal sapore europeo che mette in palio punti importanti nella corsa scudetto che saràdall’arbitro Chiffi della sezione di Padova.Fonseca e Thiago Motta, allenatori die Juve (foto Ansa) – Calciomercato.itDa un lato i rossoneri di Paulo Fonseca, reduci dal deludente pareggio contro il Cagliari prima della sosta per le Nazionali, vogliono tornare a vincere. E’ vero che il Diavolo deve ancora recuperare la partita contro il Bologna, ma un altro passo falso rischierebbe di compromettere del tutto la corsa al titolo.