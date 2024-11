Oasport.it - DIRETTA F1, GP Las Vegas 2024 LIVE: qualifiche dalle 7.00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladelleper il Gran Premio di Las, valido come terzultimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Fari puntati sulla Strip per una delle sessioni potenzialmente più rocambolesche e spettacolari dell’anno, con almeno tre-quattro team in lizza per la prima fila.Ferrari non è parsa in grande spolvero nelle libere sul giro secco, pagando probabilmente le basse temperature della notte in Nevada, quindi rischia di dover limitare i danni per poi venire fuori in gara con un passo competitivo ed una buona gestione delle gomme. Charles Leclerc e Carlos Sainz saranno chiamati ad una prestazione di alto profilo per inserirsi almeno tra i primi quattro in griglia.La Scuderia di Maranello dovrà fare i conti sicuramente con la McLaren, che può contare su un Lando Norris estremamente temibile nel time-attack (Oscar Piastri invece non ha brillato sul giro singolo), ma attenzione ad una rediviva Mercedes capace di sfruttare al meglio il freddo per esaltare uno dei punti di forza della W15.