Oasport.it - DIRETTA F1, GP Las Vegas 2024 LIVE: lunga interruzione provocata da Colapinto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.01 La classifica della Q1:Q2 CLASSIFICATIONHamilton on top, and a strong showing from Gasly #F1 #LasGP pic.twitter.com/FmaipV2kVP— Formula 1 (@F1) November 23,7.58 La Q3 durerà 12 minuti, salvo ulteriori incidenti. Non è ancora stato comunicato l’orario della ripresa delle qualifiche.7.56 La Williams diportata via dal carro attrezzi.The recovery operation continues and there’s also lots of debris on track for the marshals to clear up#F1 #LasGP pic.twitter.com/CRnhNGaqSJ— Formula 1 (@F1) November 23,7.55 Chi sta facendo fatica è Lando Norris, costantemente alle spalle del compagno di squadra Oscar Piastri.7.51 La pausa sarà veramente, perchéha danneggiato anche le barriere.7.50 La Ferrari si aspettava un rendimento migliore a Las