Cesenatoday.it - DIRETTA Cesena-Reggiana, è tempo di derby al Manuzzi: le scelte di Mignani e Viali

Leggi su Cesenatoday.it

Ecco ledegli allentatori,si affida a Klinsmann tra i pali, ormai non più una novità, il terzetto difensivo Ciofi, Prestia (cap) e Mangraviti, esterni Adamo e Donnarumma, in mezzo al campo Calò e Bastoni, Berti a cucire il gioco per Antonucci e Shpendi. Fuori causa Van Hooijdonk.