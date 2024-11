Quotidiano.net - Decreto autovelox (e multe) in arrivo, cosa c’è scritto nella bozza. Gli esperti: “Ma non sanerà il nodo omologazione”

Roma, 23 novembre 2024 -e nuovo codice della strada 2024:riforma appena licenziata dal Senato - nelle previsioni sarà operativa entro Natale - il’ non è stato risolto. Quella verifica tecnica di base - in sostanza la garanzia che la misura della velocità è corretta - non può essere considerata sinonimo dell’approvazione, come invece fino ad ora è accaduto. Questo è stato ribadito da diverse sentenze della Corte di Cassazione. E in questo modo gli automobilisti in tutta Italia continuano a vincere i ricorsi.: il ministero prepara unIl ministro dei Trasporti Matteo Salvini aveva annunciato l’apertura di un tavolo tecnico per risolvere quelfondamentale, incalzato anche da tante associazioni che si occupano di sicurezza stradale - una per tutte, l’Asaps di Giordano Biserni - che hanno sollevato molte riserve proprio sulla velocità, a loro dire tasto dolente del nuovo codice.