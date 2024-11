Fanpage.it - Davvero il governo può decidere di non arrestare Netanyahu se viene in Italia? Lo spiega la giurista

Leggi su Fanpage.it

Ora che la Corte penale internazionale ha emanato un mandato d'arresto per Benjamin, tra gli altri, i Paesi che aderiscono alla Cpi dovrannocome muoversi. Tra questi c'è anche l', dove Matteo Salvini ha già chiarito che per lui il mandato non dovrebbe essere applicato. L'esperta di diritto internazionale Micaela Frulli hato a Fanpage.it cosa può succedere ora.