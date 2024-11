Oasport.it - Curling, la Svizzera si conferma sul trono d’Europa: Silvana Tirinzoni detta legge, Svezia ko

Laha conquistato la medaglia d’oro agli Europei 2024 difemminile, che sono andati in scena sul ghiaccio di Lohja (Finlandia). La compagine elvetica ha sconfitto lacon il punteggio di 8-4 e ha così chiuso da imbattuta questa rassegna continentale, replicando il successo ottenuto dodici mesi fa (quando regolò l’Italia in finale ad Aberdeen, sconfitta ieri in semifinale) e mettendo le mani sull’ottavo trofeo della propria storia.Festa grande per la skip(sempre più tra lende di questo sport), la vice Alina Paetz, la second Carole Howald e la lead Selina Witschonke, capaci di annichilire il quartetto guidato da Anna Hasselborg. Una delle Nazionali più forti dell’attuale panorama globale, capace di laurearsi Campione del Mondo per quattro volte consecutive tra il 2019 e il 2023 e argento iridato in carica, ha fatto la differenza nella prima parte dell’incontro.