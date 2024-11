Padovaoggi.it - Curato ogni minimo dettaglio per regalare alla gente festività speciali

La città di Este torna a vestirsi a festa in occasione del periodo più magico dell’anno, trasformandosi in una vera e propria città del Natale. Luci, instzioni, mostre, eventi, laboratori, spettacoli e una splendida pista di pattinaggio saranno la cornice ideale per lenatalizie.