Crozza-Salvini | Never give up si vince e si perde Bruciatemi come Galileo Galilei – Il video

Leggi su Open.online

up, non mollare mai.sie si.andrò in galera per aver difeso i matrimoni italiani dai somali clandestini.». Queste le parole di Maurizionei panni del ministro dei Trasporti e vicepremier Matteo. A “Fratelli di” sul Nove il ministro fa l’analisi della sconfitta dalle ultime elezioni regionali in Umbria: «Si, a Sanremo, a X-Factor, a Voice Senior. Sianche a quattro ristoranti». L'articolo: «up, sie si» – Ilproviene da Open.