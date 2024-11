Ildifforme.it - Crosetto su Netanyahu: “Inaccettabile metterlo sullo stesso piano dei terroristi”

Riguardo al conflitto in Ucraina e alla minaccia di Putin di attaccare l'Europa, il ministro ha dichiarato di non credere che il leader russo voglia estendere la guerra ad altri paesi. Per lui la gravità in questo momento sta piuttosto nella presenza dei soldati nordcoreani in supporto all'esercito russoL'articolosu: “dei” proviene da Il Difforme.