Quotidianodipuglia.it - Costa Sud, via agli espropri sul lotto 5. I primi lavori entro l?anno: il progetto

Leggi su Quotidianodipuglia.it

Al via le procedure dio per il5, corrispondente al parco Reticolare diSud. Con determina dirigenziale l?amministrazione ha impegnato la spesa complessiva necessaria per.