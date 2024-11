Lanazione.it - Corso AFA a bassa disabilità. Sono aperte le iscrizioni

Partirà da lunedì 2 dicembre undi AFA a. Lo rende noto il Comune di Barga, tramite l’assessore alla sanità Maresa Andreotti. L’AFA (attività fisica adattata) è un’attività fisica non sanitaria, svolta in gruppo ed in luoghi adeguati, rivolta a persone sedentarie o con artrosi ed osteoporosi. A Barga si terranno presso la palestra delle scuole medie, nei giorni di lunedì e mercoledì dalle 15 alle 16. L’associazione che coordina ilè l’ASD Goshin-Do con istruttrice Sara Bacci, la quale potrà essere contattata direttamente per iscrizione. Questi percorsistati concordati e sostenuti dall’ASL Toscana Nord Ovest con il supporto del comune di Barga che ha lavorato in ù sinergia con il dottor Fabio Costa, responsabile zona distretto Valle del Serchio dell’USL.