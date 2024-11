Tpi.it - Coppa Davis 2024 streaming e diretta tv: dove vedere le partite dell’Italia

tv:le, Rai, Sky, canale, in chiaro, SinnerLa stagione del tennis si chiude con la. L’Italia, vincitrice in carica, tenta il bis guidata dal numero uno al mondo Jannik Sinner. Gli azzurri, capitanati da Filippo Volandri, scenderanno in campo oggi, sabato 23 novembre, contro l’Australia di Alex De Minaur, Alexei Popyrin, Jordan Thompson, Thanassi Kokkinakis e Matthew Ebden per la semifinale. Si gioca a Malaga alle ore 13 (circa). Malaintv e in? Ecco tutte le informazioni.In tvAppuntamento con Jannik Sinner, Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, Simone Bolelli e Andrea Vavassori, scortati dal capitano non giocatore Filippo Volandri, a caccia del bis nella, dopo la storica vittoria dello scorso anno, conquistato a 47 anni di distanza dalla prima volta.