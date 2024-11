Ilfoglio.it - Conte contestato alla Costituente del M5s. Ma lui: "Abbiamo raggiunto il quorum"

La fase finale delladel Movimento 5 stelle è iniziata. A Roma, al Palazzo dei congressi, dove questo pomeriggio ha preso il via "Nova", un gruppo distatori è entrato durante il discorso inaugurale del presidente Giuseppe. "Onestà, onestà" era lo slogan. I ragazzi, giovanissimi e da tutta Italia, indossavano una maglietta con sopra una foto di Beppe Grillo e di Gianroberto Casaleggio. "Non siamo un partito, siamo un Movimento. Voi ormai siete il sistema", hanno gridato all'ex premier. Fuori dall'ingresso hanno poi steso uno striscione con la scritta "SuperNova, flash moV". La sicurezza ha allontanato dal palco i manifestanti che hanno poi continuato a dichiararestampa. "Non ci manda Beppe Grillo" spiegano. "Siamo qui solo per rivendicare i valori fondativi del Movimento 5 stelle".