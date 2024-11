Confindustria Orsini | Nucleare scelta obbligata se si vuol competere

Leggi su Ildenaro.it

“Con i nuovi reattori e le nuove tecnologie, rispetto allafatta con il referendum di 40 anni fa, noi, senza se e senza ma diciamo che l’Italia paga l’energia il 40% in più dei propri competitor, e questo è un elemento che incide negativamente sulla competitività. Ilmi pare unase vogliamo tornare competitivi nel medio lungo periodo”. Lo ha detto il presidente diEmanuele, intervistato da Myrta Merlino nel corso dell’assemblea generale diVeneto Est, a Padova. Secondo, per tornare a produrre energia dal nucelre in Italia “nella migliore delle ipotesi servirà un decennio. Occorre però cambiare la narrazione sule guardare con favore alla Newco fatta da Ansaldo, Leonardo ed Enel:dire che l’Italia c’è”.