Confartigianato Trasporti Genedani a Salvini | Servono misure strutturali

Sono “quattro le priorità” che, con “una serie di proposte” dall’assemblea di Confindustriail presidente, Amedeo, ha rivolto al ministro dei, Matteo: “Rinnovo del parco mezzi: destinazione di almeno 100 milioni di euro all’anno per il rinnovo dei veicoli, per i prossimi cinque anni, con incentivi pubblici per le imprese; Sostegno alla transizione tecnologica e ecologica: affermazione del principio di neutralità tecnologica e promozione di un mix energetico che includa i biocarburanti come biometano e Hvo; Riforma delle normative europee: revisione degli attuali regolamenti che minacciano la competitività di tutta la filiera automotive, soprattutto per il trasporto pesante. Sostenibilità senza ideologie: superamento dell’approccio ideologico del Green Deal, puntando a soluzioni pragmatiche e tecnicamente applicabili al contesto italiano ed europeo”.